Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 14 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 14 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 14 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alihan cerca in tutti i modi di chiarire con Zeynep i suoi sentimenti e per farlo la costringe a rimanere chiusa in ascensore con lui.
Alihan cerca di far capire a Zeynep che ha sbagliato, chiedendole una seconda possibilità. L'uomo dà alla ragazza un film in cui troverà l'indizio per capire il luogo in cui lui la aspetterà.
