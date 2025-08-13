Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
13 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 14 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda giovedì 14 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Sirin e Sarp in La forza di una donna

Nella nuova puntata di giovedì 14 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp prova a parlare con la madre.

La forza di una donna: cosa succede il 14 agosto

Sarp (Alp) tenta di comunicare con la madre, che è a conoscenza di segreti riguardanti Piril e Suat che non intende svelare.

Nel frattempo, Jale continua a essere preoccupata per Bahar e Sirin. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

