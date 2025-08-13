La forza di una donna, le anticipazioni del 14 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda giovedì 14 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 14 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp prova a parlare con la madre.
La forza di una donna: cosa succede il 14 agosto
Sarp (Alp) tenta di comunicare con la madre, che è a conoscenza di segreti riguardanti Piril e Suat che non intende svelare.
Nel frattempo, Jale continua a essere preoccupata per Bahar e Sirin. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
fashion
Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età
Scoprire la pancia è sinonimo di sensualità e libertà. Il nuovo trend è con pantaloni e gonne a vita alta per un effetto più sensuale e sofisticato, a tutte le età
Amore
Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia
Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia
Maternità
L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione
L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione