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La promessa

ANTICIPAZIONI12 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 13 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 13 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Enrique Fortun (Lopez) in una scena de La Promessa.
Enrique Fortun (Lopez) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà mercoledì 13 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 maggio

Nella puntata di mercoledì 13 maggio, Lorenzo sgrida Angela e Curro interviene in sua difesa. Lorenzo lo prende in giro dicendogli che è innamorato di Angela. Curro dà una lezione ad Adriano su come debba comportarsi un nobile alle feste.

Romulo dice a Petra di non trattare male la servitù. Romulo comunica a Curro che, per decisione di Leocadia, non potrà partecipare alla festa.

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