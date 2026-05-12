Scopriamo cosa succederà mercoledì 13 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 13 maggio, Lorenzo sgrida Angela e Curro interviene in sua difesa. Lorenzo lo prende in giro dicendogli che è innamorato di Angela. Curro dà una lezione ad Adriano su come debba comportarsi un nobile alle feste.
Romulo dice a Petra di non trattare male la servitù. Romulo comunica a Curro che, per decisione di Leocadia, non potrà partecipare alla festa.