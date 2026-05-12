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La forza di una donna

SERIE TV12 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 13 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 13 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Feyyaz Duman (Arif) e Seray Kaya (Sirin Sarikadi) in una scena di La forza di una donna
Feyyaz Duman (Arif) e Seray Kaya (Sirin Sarikadi) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 13 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda impazzisce di gioia.

La forza di una donna 3: cosa succede il 13 maggio

Ceyda riceve la notizia che potrà tenere Arda e impazzisce di gioia, ma quando telefona a Emre per comunicarglielo scopre che l’uomo si è ubriacato lasciando incustoditi i bambini.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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