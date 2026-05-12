Nella nuova puntata di mercoledì 13 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda impazzisce di gioia.
Ceyda riceve la notizia che potrà tenere Arda e impazzisce di gioia, ma quando telefona a Emre per comunicarglielo scopre che l’uomo si è ubriacato lasciando incustoditi i bambini.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.