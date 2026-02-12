Catalogo
ANTICIPAZIONI12 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 13 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 13 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La promessaManuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 13 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 febbraio

Nella puntata di venerdì 13 febbraio, la rivelazione di Catalina ad Alonso sorprendentemente non ha le conseguenze che lei si aspettava. Secondo quanto raccontato da Catalina, Adriano sarebbe il padre dei suoi figli.

Queste parole provocano reazioni tutt’altro che positive da parte di una persona in particolare.

