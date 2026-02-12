Scopriamo cosa succederà venerdì 13 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 13 febbraio, la rivelazione di Catalina ad Alonso sorprendentemente non ha le conseguenze che lei si aspettava. Secondo quanto raccontato da Catalina, Adriano sarebbe il padre dei suoi figli.
Queste parole provocano reazioni tutt’altro che positive da parte di una persona in particolare.