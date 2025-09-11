Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
11 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 12 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 12 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Curro e Julia in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 12 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 settembre

Nella puntata di venerdì 12 settembre, Cruz si accerta che gli inviti trovati da Jana siano gli inviti che lei ha scartato, facendoli poi riscrivere da Petra in modo da spedirli. Jana, però, non crede alle parole della marchesa.

