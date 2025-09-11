La Promessa, le anticipazioni del 12 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 12 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà venerdì 12 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 12 settembre
Nella puntata di venerdì 12 settembre, Cruz si accerta che gli inviti trovati da Jana siano gli inviti che lei ha scartato, facendoli poi riscrivere da Petra in modo da spedirli. Jana, però, non crede alle parole della marchesa.
