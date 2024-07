Il film Annem con Özge Gürel (protagonista di Dreams and Realities e Bitter Sweet) va in onda venerdì 26 luglio in prima serata su Canale 5

Annem, film turco che vede tra i protagonisti Özge Gürel va in onda venerdì 26 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Il film è stato girato tra Istanbul e la provincia di Afyonkarahisar in Turchia e la colonna sonora del film è stata composta da Aytekin Ataş. Il film ha avuto un buon successo al botteghino in Turchia, incassando oltre 10 milioni di lire turche.

Diretto da Bora Egemen, la pellicola riporta sul piccolo schermo Özge Gürel, che in Italia abbiamo conosciuto e amato in Bitter Sweet, Mr Wrong e Dreams and Realities.

Annem, la trama e il cast del film con Özge Gürel

Sumru Yavrucuk (Ayse) e Özge Gürel (Nazli) in Annem

Ayse è una donna semplice, che vive in un piccolo paese. Ha una figlia, Nazli, che adora, e per la quale è pronta a fare qualunque sacrificio pur di garantirle una vita migliore. Così, nonostante l'opposizione del marito, Ayse riesce a mandare la figlia a scuola e poi all'università di Istanbul. Nazli però si vergogna della madre e dei suoi modi rozzi.

A Istanbul, Nazli incontra un ragazzo di buona famiglia e si fidanza con lui, nonostante la contrarietà della futura suocera. L'incontro tra le due coppie di consuoceri si conclude in modo disastroso e, pur di non mettere in pericolo il futuro della figlia, Ayse accetta di non venire più a trovarla.

Nazli si sposa e rimane incinta, ma il bambino muore poco dopo la nascita. Come se ciò non bastasse, qualche tempo dopo a Nazli viene diagnosticato un cancro al pancreas. Così, la ragazza torna al suo paese natìo per trovare conforto tra le braccia della madre e darle quell'affetto e quella gratitudine che prima le aveva lesinato.

Nel cast del film, oltre a Özge Gürel, troviamo Sumru Yavrucuk e Sercan Badur . Tra i protagonisti c'è anche Fatma Toptaş, che abbiamo conosciuto nelle serie turche Cherry Season - La stagione del cuore e Mr. Wrong - Lezioni d'amore.

Chi è Özge Gürel: carriera, serie tv, marito

Özge Gürel è un'attrice, cantante e modella turca nata il 5 febbraio 1987 a Istanbul.

Il successo arriva interpretando Öykü Acar nella serie Cherry Season - La stagione del cuore. Lavorando a questa serie turca, nel 2014 incontra nel set Serkan Cayoglu.

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati in Germania il 14 luglio 2022 e, un mese dopo, la coppia ha deciso di celebrare il loro matrimonio anche in Italia, a Verona.

Nella sua carriera, Özge è stata anche la protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore accanto a Can Yaman, con cui condivide il set anche in Mr Wrong - Lezioni d'amore. Dreams and Realities è uno degli ultimi lavori di Özge Gürel.

Dove vedere le serie turche con Özge Gürel?

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le serie tv con Özge Gürel.

Tutte le puntate de Bitter Sweet, Mr Wrong e Dreams and Realities sono disponibili su Mediaset Infinity.

