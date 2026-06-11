Scopriamo cosa succederà venerdì 12 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Carlos De Austria (Riccardo) e Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 12 giugno, Lorenzo vuole licenziare Curro.

Simona e Candela non ritengono corretto che Lope torni a fare il valletto. Cristobal parla con Curro e gli dice che Lorenzo voleva licenziarlo ma che il marchese ne è contrario.

Bartolome consegna una lettera a Catalina con i nomi di 27 nobili contrari ai privilegi per i braccianti.

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