Scopriamo cosa succederà venerdì 12 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 12 giugno, Lorenzo vuole licenziare Curro.
Simona e Candela non ritengono corretto che Lope torni a fare il valletto. Cristobal parla con Curro e gli dice che Lorenzo voleva licenziarlo ma che il marchese ne è contrario.
Bartolome consegna una lettera a Catalina con i nomi di 27 nobili contrari ai privilegi per i braccianti.
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