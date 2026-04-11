Marga Martìnez (Petra Arcos) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 12 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 aprile

Nella puntata di domenica 12 aprile, Simona ha un altro confronto con Tono, che però ancora una volta si rifiuta di essere sincero con sua madre.

Martina è sempre più preoccupata per l'evidente complicità tra Jacobo e Lisandro e sospetta che sia successo qualcosa tra i due. Curro crolla emotivamente davanti a Angela, che gli offre il suo sostegno.

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