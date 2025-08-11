La promessa, le anticipazioni del 12 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 12 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 12 agosto, Cruz si lamenta con Alonso della decisione di Catalina di restare a la Promessa fino al parto, ma il marchese è irremovibile.
La Promessa, le anticipazioni del 12 agosto
Maria Fernández scopre qualcosa sulla casa parrocchiale che mette in dubbio le affermazioni di padre Samuel.
I cuochi sono delusi di non poter partecipare al matrimonio di Catalina, ma Lope ha un'idea che potrebbe rendere possibile l'impossibile.
Leggi anche
Fashion
Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi
Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi
SERIE TV
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola
Living
Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici
Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici