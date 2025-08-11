Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 12 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e María Castro (Pía Adarre) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 12 agosto, Cruz si lamenta con Alonso della decisione di Catalina di restare a la Promessa fino al parto, ma il marchese è irremovibile.

La Promessa, le anticipazioni del 12 agosto

Maria Fernández scopre qualcosa sulla casa parrocchiale che mette in dubbio le affermazioni di padre Samuel.

I cuochi sono delusi di non poter partecipare al matrimonio di Catalina, ma Lope ha un'idea che potrebbe rendere possibile l'impossibile.

