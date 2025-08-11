Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
11 agosto 2025

La promessa, le anticipazioni del 12 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 12 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e María Castro (Pía Adarre) in una scena de La promessa
Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e María Castro (Pía Adarre) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 12 agosto, Cruz si lamenta con Alonso della decisione di Catalina di restare a la Promessa fino al parto, ma il marchese è irremovibile.

La Promessa, le anticipazioni del 12 agosto

Maria Fernández scopre qualcosa sulla casa parrocchiale che mette in dubbio le affermazioni di padre Samuel.

I cuochi sono delusi di non poter partecipare al matrimonio di Catalina, ma Lope ha un'idea che potrebbe rendere possibile l'impossibile.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Moda, il ballo dei debuttanti: Pier Paolo Piccioli, il poeta

Fashion

Moda, il ballo dei debuttanti: Pier Paolo Piccioli, il poeta

Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi

Riflettori puntati sui nuovi direttori creativi

La Promessa, il riassunto della settimana dal 4 al 10 agosto

SERIE TV

La Promessa, il riassunto della settimana dal 4 al 10 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Case al mare: arredi soft, colori naturali e atmosfere comfort

Living

Case al mare: arredi soft, colori naturali e atmosfere comfort

Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici

Materiali semplici, soluzioni trasformabili e accessori poetici

Le nuove coppie dell’estate 2025

Amore

Le nuove coppie dell’estate 2025

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity