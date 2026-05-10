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La promessa

ANTICIPAZIONI10 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 11 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La Promessa.
Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà lunedì 11 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 maggio

Nella puntata di lunedì 11 maggio, Petra è tornata a La Promessa con l'intenzione di riprendersi il posto di governante, con l'accordo di Leocadia, il disagio di Rómulo e l'accettazione di Pía. Petra viene avvertita da Leocadia che, al suo ritorno, tutto deve procedere nel migliore dei modi.

Samuel viene affrontato da María Fernández che lo accusa di aver riportato Petra a La Promessa.

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