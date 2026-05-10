Scopriamo cosa succederà lunedì 11 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 11 maggio, Petra è tornata a La Promessa con l'intenzione di riprendersi il posto di governante, con l'accordo di Leocadia, il disagio di Rómulo e l'accettazione di Pía. Petra viene avvertita da Leocadia che, al suo ritorno, tutto deve procedere nel migliore dei modi.
Samuel viene affrontato da María Fernández che lo accusa di aver riportato Petra a La Promessa.