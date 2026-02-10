Catalogo
ANTICIPAZIONI10 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 11 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Enrique Fortun (Lopez) in una scena de La PromessaEnrique Fortun (Lopez) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 11 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 febbraio

Nella puntata di mercoledì 11 febbraio, l'infermiera Emilia è ben accolta, sia dalla servitù che dai signori e dalla stessa Catalina.

Nonostante gli avvertimenti di Jacobo, Martina intraprende il suo misterioso viaggio, mentre Lorenzo insiste per organizzare una grande festa a La Promessa in occasione del suo compleanno.

