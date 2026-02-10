Scopriamo cosa succederà mercoledì 11 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 11 febbraio, l'infermiera Emilia è ben accolta, sia dalla servitù che dai signori e dalla stessa Catalina.
Nonostante gli avvertimenti di Jacobo, Martina intraprende il suo misterioso viaggio, mentre Lorenzo insiste per organizzare una grande festa a La Promessa in occasione del suo compleanno.