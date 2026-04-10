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La promessa

ANTICIPAZIONI10 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 11 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Daniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La PromessaDaniel Schroder (Padre Samuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 11 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 aprile

Nella puntata di sabato 11 aprile, Catalina e donna Pia non vogliono che Emilia se ne vada dalla Promessa e mettono in atto un piano per farla restare.

Nessuno sembra poter impedire la scomunica di Samuel, e Maria incolpa donna Petra dell'accaduto platealmente davanti a tutti, venendo rimproverata da don Romulo.

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