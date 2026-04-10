Scopriamo cosa succederà sabato 11 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 11 aprile, Catalina e donna Pia non vogliono che Emilia se ne vada dalla Promessa e mettono in atto un piano per farla restare.
Nessuno sembra poter impedire la scomunica di Samuel, e Maria incolpa donna Petra dell'accaduto platealmente davanti a tutti, venendo rimproverata da don Romulo.