Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 10 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

L'attrice Angela Echaniz Oyarzabal, nei panni di Vera, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 10 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre

Nella puntata di mercoledì 10 settembre, l'arrivo inatteso di Leocadia sorprende Cruz e donna Petra. Ma anche Alonso e Lorenzo stentano a riconoscerla, mentre Teresa, Marcelo e Vera temevano l'arrivo del duca de Carril.

