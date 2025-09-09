Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
09 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 10 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

La promessa, Vera
L'attrice Angela Echaniz Oyarzabal, nei panni di Vera, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 10 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre

Nella puntata di mercoledì 10 settembre, l'arrivo inatteso di Leocadia sorprende Cruz e donna Petra. Ma anche Alonso e Lorenzo stentano a riconoscerla, mentre Teresa, Marcelo e Vera temevano l'arrivo del duca de Carril.

