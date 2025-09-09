La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 10 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà mercoledì 10 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre
Nella puntata di mercoledì 10 settembre, l'arrivo inatteso di Leocadia sorprende Cruz e donna Petra. Ma anche Alonso e Lorenzo stentano a riconoscerla, mentre Teresa, Marcelo e Vera temevano l'arrivo del duca de Carril.
