Scopriamo cosa succederà mercoledì 10 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 10 giugno, Curro vuole affrontare il capitano. Petra e Maria provano a telefonare al vescovado per avere notizie di Samuel, ma vengono scoperte da Cristobal.
Catalina è preoccupata per la febbre della figlia e Alonso non riesce a trovare un medico che la visiti.
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