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La promessa

ANTICIPAZIONI09 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 10 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 10 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 10 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 giugno

Angela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La Promessa
Angela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 10 giugno, Curro vuole affrontare il capitano. Petra e Maria provano a telefonare al vescovado per avere notizie di Samuel, ma vengono scoperte da Cristobal.

Catalina è preoccupata per la febbre della figlia e Alonso non riesce a trovare un medico che la visiti.

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