Una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 1 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 1 novembre

Nella puntata di sabato 1 novembre, Angela insiste con sua madre perché quest'ultima le riveli ciò che è successo tra lei e Cruz, non credendo che le due donne siano ancora amiche. Leocadia chiede a Cruz di parlare con Curro affinché' quest'ultimo convinca Angela a tornare in Svizzera e a riprendere gli studi. Cruz viene a sapere che padre Samuel vuole lasciare la Promessa e si oppone alla sua partenza.

