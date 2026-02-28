Scopriamo cosa succederà domenica 1 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 1 marzo, l'arrivo di Eugenia sorprende tutta la famiglia, che decide di tenerle nascosti gli ultimi avvenimenti per non turbarla. Nessuno però sa che anche Eugenia nasconde un segreto.
Lorenzo non ha preso affatto bene l'arrivo di sua moglie e cerca in tutti i modi di contattare il sanatorio per farla ricoverare di nuovo.