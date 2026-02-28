Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI28 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'1 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 1 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Xavi Lock (Curro De La Mata) in una scena de La promessaXavi Lock (Curro De La Mata) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 1 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 marzo

Nella puntata di domenica 1 marzo, l'arrivo di Eugenia sorprende tutta la famiglia, che decide di tenerle nascosti gli ultimi avvenimenti per non turbarla. Nessuno però sa che anche Eugenia nasconde un segreto.

Lorenzo non ha preso affatto bene l'arrivo di sua moglie e cerca in tutti i modi di contattare il sanatorio per farla ricoverare di nuovo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video