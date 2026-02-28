Emre e Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di lunedì 2 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, arrivano i risultati del test di paternità.

La forza di una donna 3: cosa succede il 2 marzo

Jale comunica a Ceyda i risultati del test di paternità e, purtroppo, l'esito rivela che Arda non è figlio di Emre e neppure di Ceyda.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

