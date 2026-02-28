Catalogo
SERIE TV28 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 2 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 2 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 2 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Caner, Ender e Yildiz escogitano una strategia per cogliere Sahika in fallo: Yildiz simula l’inizio del travaglio e, una volta in ospedale, Caner ed Ender, certi che Sahika proverà ad alterare l’esito del test del DNA, la pedinano di nascosto per sorprenderla sul fatto.

