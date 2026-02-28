La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 2 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Caner, Ender e Yildiz escogitano una strategia per cogliere Sahika in fallo: Yildiz simula l’inizio del travaglio e, una volta in ospedale, Caner ed Ender, certi che Sahika proverà ad alterare l’esito del test del DNA, la pedinano di nascosto per sorprenderla sul fatto.