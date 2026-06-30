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La promessa

ANTICIPAZIONI30 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'1 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 1 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 1 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

La Promessa, le anticipazioni dell'1 luglio

Nella puntata di mercoledì 1 luglio, il colonnello Fuentes mette alle strette Lorenzo, il quale viene smascherato e accusato di corruzione.

Petra e Cristobal si scontrano sul destino di padre Samuel. Le testimonianze di Pia, Ricardo e Tono evidenziano il valore umano e sociale del sacerdote, grazie al suo rifugio, infatti, ha salvato molte vite dalla miseria.

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