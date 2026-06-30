Scopriamo cosa succederà mercoledì 1 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 luglio

Nella puntata di mercoledì 1 luglio, il colonnello Fuentes mette alle strette Lorenzo, il quale viene smascherato e accusato di corruzione.

Petra e Cristobal si scontrano sul destino di padre Samuel. Le testimonianze di Pia, Ricardo e Tono evidenziano il valore umano e sociale del sacerdote, grazie al suo rifugio, infatti, ha salvato molte vite dalla miseria.

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