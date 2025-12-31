Scopriamo cosa succederà giovedì 1 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 1 gennaio, Leocadia chiede ad Ángela di moderare la sua amicizia con Curro, cosa che lascia la giovane confusa, non conoscendone il motivo.
L'arrivo di Blanca Palomar è una boccata d'aria fresca per tutti, ma soprattutto per Manuel, che prende una decisione importante.