Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI31 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni dell'1 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 1 gennaio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Una scena de La PromessaUna scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 1 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 gennaio

Nella puntata di giovedì 1 gennaio, Leocadia chiede ad Ángela di moderare la sua amicizia con Curro, cosa che lascia la giovane confusa, non conoscendone il motivo.

L'arrivo di Blanca Palomar è una boccata d'aria fresca per tutti, ma soprattutto per Manuel, che prende una decisione importante.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video