SERIE TV31 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 2 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 2 gennaio in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 gennaio

Mentre Asuman continua a stuzzicare Zeynep, dicendole che Alihan non ha intenzioni serie con lei, la ragazza sprofonda sempre di più nel dubbio e nell'incertezza.

Anche Caner ed Emir nutrono seri dubbi sulla sincerità di Alihan e cercano di coinvolgere Hakan per saperne di più.

