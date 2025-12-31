Nella nuova puntata di venerdì 2 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar incontra Sarp per parlare.

La forza di una donna 2: cosa succede il 2 gennaio

Bahar comunica a Sarp che ritiene opportuno parlare con Nisan e Doruk per metterli al corrente della loro intenzione di separarsi e vivere in due diverse case.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE