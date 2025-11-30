Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI30 novembre 2025

La Promessa, le anticipazioni dell'1 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 1 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Marcelo in una scena de La promessaMarcelo in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 1 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 dicembre

Nella puntata di lunedì 1 dicembre, Pia confessa a Romulo di essere stata lei ad uccidere il barone de Linaja. Il maggiordomo vuole che riveli chi l'ha aiutata, ma lei si rifiuta di farlo.

Jacobo mente a Martina riguardo alle intenzioni dei marchesi e la convince a proseguire con il matrimonio, anche se Martina confessa ad Angela di avere dei dubbi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video