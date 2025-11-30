Scopriamo cosa succederà lunedì 1 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 1 dicembre, Pia confessa a Romulo di essere stata lei ad uccidere il barone de Linaja. Il maggiordomo vuole che riveli chi l'ha aiutata, ma lei si rifiuta di farlo.
Jacobo mente a Martina riguardo alle intenzioni dei marchesi e la convince a proseguire con il matrimonio, anche se Martina confessa ad Angela di avere dei dubbi.