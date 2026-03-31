Scopriamo cosa succederà mercoledì 1 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 1 aprile, Leocadia favorisce un avvicinamento con Eugenia promettendo di aiutare Cruz.
In realtà, Leocadia si accorda con Lorenzo per eliminare Cruz o rimandarla al sanatorio.
Intanto, Curro e Lope si trovano in un vicolo cieco dopo l'ultima visita alla gioielleria Llop.