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La promessa

ANTICIPAZIONI31 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'1 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 1 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 1 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 aprile

Nella puntata di mercoledì 1 aprile, Leocadia favorisce un avvicinamento con Eugenia promettendo di aiutare Cruz.

In realtà, Leocadia si accorda con Lorenzo per eliminare Cruz o rimandarla al sanatorio.

Intanto, Curro e Lope si trovano in un vicolo cieco dopo l'ultima visita alla gioielleria Llop.

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