Negli episodi 115 e 116 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 9 dicembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Bunyamin accusa Canan di averlo tradito con Halil.
Sumru e Tahsin fanno pace.
Halil e Hikmet sigillano la borsa con i soldi in un ripostiglio, utilizzando un lucchetto ciascuno.
I medici mettono Nuh davanti a una scelta: il trattamento o l'intervento. Nuh sceglie di affrontare l'intervento.
Bunyamin scopre che Canan ha prelevato denaro dal loro conto corrente.
Tahsin scopre che villa Sansalan è in vendita e decide di acquistarla.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 9 dicembre su Canale 5.