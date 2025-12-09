Catalogo
SERIE TV10 dicembre 2025

La notte nel cuore, il riassunto delle puntate del 9 dicembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 9 dicembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi 115 e 116 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 9 dicembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Bunyamin accusa Canan di averlo tradito con Halil.

Sumru e Tahsin fanno pace.

Halil e Hikmet sigillano la borsa con i soldi in un ripostiglio, utilizzando un lucchetto ciascuno.

I medici mettono Nuh davanti a una scelta: il trattamento o l'intervento. Nuh sceglie di affrontare l'intervento.

Bunyamin scopre che Canan ha prelevato denaro dal loro conto corrente.

Tahsin scopre che villa Sansalan è in vendita e decide di acquistarla.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 9 dicembre su Canale 5.

