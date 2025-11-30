Negli episodi 109, 110 e 111 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 30 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sevilay scopre che Nuh ha un tumore al cervello.

Tahsin, Esat, Cihan e Harika chiedono scusa a Sumru.

Peri, amica di Cihan, si presenta come la sua fidanzata. Peri rivela a Bunyamin il suo scherzo. A casa Sansalan, Melek conosce Peri e rimane infastidita.

Esat tenta di farsi perdonare da Esma senza successo.

Halil mette in atto il suo piano per raggirare Canan.

