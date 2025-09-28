I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 28 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 58, 59 e 60 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 28 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Bunyamin e i suoi uomini trovano Esat.

Tornato a villa Sansalan, Esat ha un'accesa lite con Cihan. Dopo l'intervento di Samet in difesa di Esat, Cihan decide di andarsene.

Prima di lasciare la Turchia, Cihan consegna a Enise una lettera per Melek. Dopo aver letto la lettera, Melek insegue Cihan in aeroporto nel tentativo di fermarlo.

In tribunale, Samet dichiara di non voler più divorziare da Sumru. Sumru viene nominata da Tahsin responsabile del negozio.

Nazim comunica a Cihan che il padre biologico di Sevilay è morto.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 28 settembre su Canale 5.

