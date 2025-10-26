Negli episodi 82, 83 e 84 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 26 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tahsin ottiene il controllo di Villa Sansalan.

Addolorati da questi eventi, Esat e Harika rinnegano Sumru come madre.

Nuh scopre dell'incontro fra Cihan e Sevilay e va su tutte le furie: sferra un pugno a Cihan e rompe un bicchiere ai piedi di Sevilay.

Cihan mette Melek di fronte ad una scelta: o lui o Nuh.

Sumru ha un incidente e Hikmet si rifiuta di soccorrerla.

Esat perde le staffe perché non vuole condividere con Esma la camera da letto.

Nuh irrompe in casa Sansalan per parlare con Sevilay, ma Turkan chiama la polizia.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 26 ottobre su Canale 5.

