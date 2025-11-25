Negli episodi 106, 107 e 108 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 25 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, il telegiornale menziona Sevilay come sospettata per l'omicidio di Andac.
Lo strozzino a cui Nalan deve dei soldi si presenta nel suo ufficio. Halil fa una confessione a Hikmet.
Tahsin, su richiesta di Sumru, va dallo strozzino a saldare il debito di Nalan. Esat cerca di riconquistare Esma e le chiede di sposarlo.
Una vecchia amica di Sumru arriva a casa Sansalan e dimostra la sua verità. Cihan e Melek affrontano Halil.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 25 novembre su Canale 5.