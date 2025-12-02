Negli episodi 112, 113 e 114 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 2 dicembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nazim vede Harika insultare una commessa e il direttore di un negozio.
Esat cerca di sottrarsi alle macchinazioni di Hikmet.
Bunyamin rivela a Turkan di essere sterile e lei lo lascia.
Halil diffama Sumru con i suoi dipendenti e Nihayet lo affronta. Sumru irrompe proprio mentre Nihayet sta per sparare a Halil, ma alla fine è lei a premere il grilletto e decide di costituirsi alla polizia.
Hikmet scopre che Samet ha ipotecato la sua particella immobiliare.
Nuh accusa un malore e finisce in ospedale.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 2 dicembre su Canale 5.