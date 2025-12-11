Negli episodi 117 e 118 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda mercoledì 10 dicembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nuh e Sevilay si sposano prima dell'intervento.
Tufan ricatta Hikmet e Halil per ottenere dei soldi.
Turkan ritira l’accordo preso con Bunyamin per lasciare villa Sansalan.
Halil scopre che l'assegno da 5 milioni non esiste e affronta Hikmet.
Halil obbliga Hikmet a dividersi i 450 mila dollari, ma la borsa è scomparsa.
L’intervento di Nuh è andato a buon fine.
Canan e Bunyamin recuperano i loro soldi, ma mancano 50 mila dollari.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 10 dicembre su Canale 5.