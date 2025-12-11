Negli episodi 117 e 118 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda mercoledì 10 dicembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nuh e Sevilay si sposano prima dell'intervento.

Tufan ricatta Hikmet e Halil per ottenere dei soldi.

Turkan ritira l’accordo preso con Bunyamin per lasciare villa Sansalan.

Halil scopre che l'assegno da 5 milioni non esiste e affronta Hikmet.

Halil obbliga Hikmet a dividersi i 450 mila dollari, ma la borsa è scomparsa.

L’intervento di Nuh è andato a buon fine.

Canan e Bunyamin recuperano i loro soldi, ma mancano 50 mila dollari.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 10 dicembre su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE