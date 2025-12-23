Nell'episodio 122 della serie turca La notte nel cuore, andato in onda lunedì 22 dicembre e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Esat fa una confessione alla famiglia.
Halil e Hikmet tentano la fuga, ma vengono arrestati.
Esat, Hikmet e Halil si presentano davanti al giudice.
Esma promette a Esat di aspettarlo.
Turkan viene licenziata, ma Esma chiede a Sumru di aiutarla.
