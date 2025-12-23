Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV23 dicembre 2025

La notte nel cuore, il riassunto della puntata del 22 dicembre

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca La notte nel cuore andato in onda il 22 dicembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Nell'episodio 122 della serie turca La notte nel cuore, andato in onda lunedì 22 dicembre e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Esat fa una confessione alla famiglia.

Halil e Hikmet tentano la fuga, ma vengono arrestati.

Esat, Hikmet e Halil si presentano davanti al giudice.

Esma promette a Esat di aspettarlo.

Turkan viene licenziata, ma Esma chiede a Sumru di aiutarla.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de La notte nel cuore andata in onda il 22 dicembre su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video