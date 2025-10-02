Catalogo
SERIE TV02 ottobre 2025

La notte nel cuore, doppio appuntamento giovedì 2 e domenica 5 ottobre

Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore, scopriamo tutte le anticipazioni dell'amata serie turca di Canale 5
I fan de La notte nel cuore saranno felici di sapere che anche questa settimana la serie tv turca avrà un doppio appuntamento: le nuove puntate della serie andranno in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 2 e domenica 5 ottobre.

Di seguito, trovate tutte le anticipazioni de La notte nel cuore.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 2 ottobre

Sevilay ha accettato un passaggio da Nazim perché la sua auto è in panne. Non avendo notizie di Sevilay, Nuh è fuori di sé, e quando poi la vede arrivare con Nazim va su tutte le furie.

Dopo la reazione di Nuh, Sevilay è sul punto di lasciarlo, dicendogli che non ha intenzione di restare prigioniera delle sue gelosie. Quando Nuh le confida i suoi traumi e la sua paura di perderla, Sevilay ritorna sui suoi passi.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 5 ottobre

Dopo l'incidente, Samet ha bisogno di un trapianto di rene. La sua famiglia e tutti i membri dello staff dei Sansalan si sottopongono a un prelievo di sangue, nella speranza di trovare una persona compatibile che possa donare un rene.

Cihan e Sevilay si recano in tribunale per l'udienza che sancirà ufficialmente il loro divorzio, ma Nuh continua a essere geloso.

