La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 27 luglio

La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love)

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 27 luglio de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nuh (Aras Aydin) nella serie La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 27 luglio

Hikmet convoca tutte le domestiche della villa e sottolinea che è lei a comandare.

Ramazan rivela a Enise che Samet gli aveva dato l'ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve, così lei le va a cercare. Non appena le trova, le porta a casa di Zehra, sua sorella.

Le foto di Cihan e Melek che si baciano vengono pubblicate online e scoppia uno scandalo. Samet, per cercare di salvare la situazione, suggerisce a Cihan di tenere una conferenza stampa insieme a Sevilay al loro albergo.

I due ragazzi, dopo la conferenza, restano a cena all'albergo, bevono molto e decidono di dormire lì.

Tahsin, grazie a un informatore anonimo che lavora a villa Sansalan, scopre che Nuh e Melek sono stati rapiti e tenuti prigionieri nel maneggio degli Sansalan. Così, va da loro per liberarli.

Nuh e Melek danno fuoco alla stalla in cui erano tenuti prigionieri e vanno a vivere con Tahsin.

Cihan e Samet vogliono scoprite chi è l'uomo potente che manovra i due gemelli.

Sumru trova ospitalità con sua madre in casa di Zehra e quando Cihan arriva per portarle nella casa di Yaprakli, Sumru si rifiuta di andarsene e respinge qualsiasi altro aiuto.

