Nell'ultimo episodio della serie turca La notte nel cuore, andato in onda martedì 23 dicembre e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Melek si trova in una gioielleria per prendere un regalo, ma due rapinatori fanno irruzione.
Cihan entra nel negozio e viene colpito da un colpo di pistola per difendere Melek. Cihan viene portato in ospedale e operato d'urgenza.
Cihan si risveglia dopo l'intervento e trova Melek accanto a lui appena apre gli occhi.
Tahsin e Sumru si sposano. Alla fine del matrimonio, Melek inizia ad avere le contrazioni.
Melek dà alla luce la piccola Zuhal, nome della madre di Cihan. Nuh arriva in ospedale insieme a Sevilay per conoscere sua nipote.
Nel video qui sopra, il riassunto dell'ultima puntata de La notte nel cuore andata in onda il 23 dicembre su Canale 5.