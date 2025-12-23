Catalogo
SERIE TV24 dicembre 2025

La notte nel cuore, il riassunto del finale del 23 dicembre

I momenti più importanti dell'ultima episodio della serie turca La notte nel cuore andato in onda il 23 dicembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nell'ultimo episodio della serie turca La notte nel cuore, andato in onda martedì 23 dicembre e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Melek si trova in una gioielleria per prendere un regalo, ma due rapinatori fanno irruzione.

Cihan entra nel negozio e viene colpito da un colpo di pistola per difendere Melek. Cihan viene portato in ospedale e operato d'urgenza.

Cihan si risveglia dopo l'intervento e trova Melek accanto a lui appena apre gli occhi.

Tahsin e Sumru si sposano. Alla fine del matrimonio, Melek inizia ad avere le contrazioni.

Melek dà alla luce la piccola Zuhal, nome della madre di Cihan. Nuh arriva in ospedale insieme a Sevilay per conoscere sua nipote.

Nel video qui sopra, il riassunto dell'ultima puntata de La notte nel cuore andata in onda il 23 dicembre su Canale 5.

