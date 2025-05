La notte nel cuore, le anticipazioni della prima puntata del 25 maggio

Ecco cosa succederà nel primo episodio della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 25 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella prima puntata di domenica 25 maggio di La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), si scopre la storia di Sumru, che quando era molto giovane partorisce due gemelli, un maschio e una femmina, Nuh e Melek. La ragazza abbandona i suoi figli sulla soglia della casa di Sakine, la madre del padre dei piccoli, e fugge senza guardarsi indietro.

I gemelli crescono sani e forti grazie all'amore della nonna, mentre intanto Sumru si rifà una vita in Cappadocia, dove sposa un magnate del turismo, Samet Sansalan, dal quale ha due figli, Esat e Harika. Samet era già padre di Cihan, che oggi, adulto, vive e lavora in Germania. Cihan raggiunge la famiglia per l'inaugurazione di un grande albergo del padre. L'evento viene annunciato in televisione ed è proprio in questo modo che Sakine scopre dov'è finita la madre dei gemelli.

Sfortunatamente, il cuore della donna non regge allo shock e prima di morire rivela ai due nipoti la verità. Nuh e Melek decidono di partire così per la Cappadocia con l'intento di mettere la loro madre di fronte alle sue responsabilità.

La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

