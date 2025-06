Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 6 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Sumru (Ece Uslu) ne La notte nel cuore

Nella nuova puntata di domenica 6 luglio de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sevilay e Nuh cercano di fuggire insieme, ma vengono fermati da Hikmet che denuncia il giovane per rapimento.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 6 luglio

Una volta a casa, Hikmet minaccia la figlia e la obbliga ad acconsentire alle nozze con Cihan.

Durante una serata romantica, Cihan e Melek si dichiarano i loro sentimenti. Con una telefonata improvvisa, Sultan comunica a Nuh e Melek che Mehmet ha avuto un grave incidente: i due corrono ad Aksu.

