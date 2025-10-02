Nella nuova puntata di domenica 5 ottobre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Samet ha bisogno di un trapianto di rene.
Samet ha bisogno di un trapianto di rene e la sua famiglia, insieme allo staff dei Sansalan, si sottopone al prelievo del sangue nella speranza di trovare un donatore compatibile. In attesa dei risultati, Samet torna a casa.
Intanto, Cihan e Sevilay si presentano in tribunale per il divorzio, mentre Nuh è ancora tormentato dalla gelosia