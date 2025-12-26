Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre, Kadir mostra a Osman, Cinar e Yekta che ha catturato Can.

Durante gli anni di università, Tulin scomparve dopo aver partorito.

Sul set di una serie televisiva, un attore muore dopo aver usato una pistola vera.

Osman trova una soluzione per pagare il debito con Kadir. Intanto, sua figlia trova una pistola in giardino.

Yekta regala un'auto a Ceylin per convincerla a tornare in affari. Poi Ceylin ritrova Tulin e affronta Yekta.

Osman trova il corpo di Can nel giardino di casa sua.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 26 al 30 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

