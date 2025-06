Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 22 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di domenica 22 giugno di La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love),

La notte nel cuore: cosa succede il 22 giugno

Preoccupata per il futuro della sua famiglia, Nihayet decide di mettere in atto un piano per neutralizzare Nuh e Melek. Nel mentre, Cihan e Sevilay accettano di sposarsi, ma con l'intento segreto di divorziare presto. Nuh viene arrestato con l'accusa di omicidio, sconvolgendo Melek, che si batte per dimostrarne l'innocenza.

Intanto, Sumru fatica a riconciliarsi con i figli abbandonati, mentre Nihayet sembra essere la mente dietro l'arresto di Nuh, anche se Melek stenta a crederci. Cihan, segretamente innamorato di Melek, le offre il suo aiuto e assume un avvocato per difendere Nuh. La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

