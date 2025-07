Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 15 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di martedì 15 luglio de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Sumru sviene e finisce in ospedale.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 15 luglio

Tahsin è ospite a cena dei Sansalan. Durante la serata, Esat torna furioso e vuole vedere Nuh. Lo affronta, chiedendogli chi si crede di essere per averlo lasciato in mezzo al nulla e lo intima di rivelare la sua vera identità. Nuh si rivolge a Sumru, chiedendole se vuole rispondere lei a questa domanda. La donna sviene, sbatte la testa e viene portata in ospedale. I due gemelli vanno a trovarla mentre è in terapia intensiva.

