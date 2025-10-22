La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Ahu Yagtu (Piril) e Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Bahar affronta Ceyda, delusa per essere stata lasciata sola durante il colloquio di lavoro. La donna, in lacrime, le confessa che Emre è il padre di Arda e il suo primo e unico amore, spiegando così il motivo del suo turbamento.

Intanto, Münir avverte Suat che Nezir ha in mente di rapire Bahar e i bambini e propone di metterli al sicuro in una casa protetta. Tuttavia, Suat gli chiede di prendere tempo con Sarp, così che Nezir possa portare avanti il suo piano e liberarsi definitivamente di lui.

Nel frattempo, Yeliz affronta con difficoltà il suo primo giorno di lavoro, mentre Arif propone a Bahar di lasciare Istanbul e nascondersi insieme ai bambini, nel tentativo di proteggerla.

Sirin cerca di riavvicinarsi a suo padre, preparandogli una nuova insegna per la sartoria, e riceve poi da Suat un invito a cena. Durante la serata, l’uomo le rivela che gli uomini di Nezir stanno per fare irruzione in casa di Bahar per rapirla con i figli, così da costringere Sarp a uscire allo scoperto.

Mentre la minaccia si avvicina, Yusuf, in accordo con gli uomini di Nezir, trova una scusa per allontanarsi da casa con Arif. Avvertito del piano, Sarp si precipita da Bahar e riesce a metterla in salvo con i bambini, portandoli in una casa sicura indicata da Münir.

Durante l’irruzione, nella confusione generale, parte un colpo di pistola che uccide Yeliz. È Münir a informare Sarp della tragedia, ma l’uomo sceglie di non dirlo subito a Bahar, temendo di distruggerla.

