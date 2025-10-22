Hande Erçel (Leyla) in una scena di Another Love

Leyla e Dogan portano Ekrem in ospedale. Lei è sconvolta dalla scena a cui ha assistito ed è pronta a far luce sulla verità. Suo padre, infatti, è intenzionato a confessare tutto ciò che tiene nascosto da troppo tempo, ma la moglie Sahinde glielo impedisce.



Yasemin accetta di incontrare Murat, ma la loro serata non va come sperato e il ragazzo decide di concludere la serata prima del previsto. Kenan rivela a Leyla di essere innamorato di lei e tra i due scatta un bacio.



Kenan va a cena a casa di Leyla e viene accolto calorosamente da tutta la famiglia che lo ringrazia per aver salvato Ekrem. Durante la serata, Ekrem riceve una telefonata di Necati che gli dice che i due uomini catturati da sua figlia Leyla potrebbero parlare e quindi lo ricatta.



Nevin decide di raccontare a Kenan tutta la verità per convincerlo a farsi curare. Tuttavia, dopo aver finito il suo discorso, Kenan le rivela di essere in realtà Dogan.



Idris prova a contattare Dogan, ma Kenan risponde al cellulare ancora scioccato dalla sua conversazione con Leyla. Necati si reca a casa di Ekrem per informarlo che sua figlia sta indagando su di loro ed Ekrem gli risponde che è deciso a uccidere il "Giocattolaio".

Nel video proposto qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi della serie turca Another Love.