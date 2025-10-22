Ecco cosa accadrà dal 27 al 31 ottobre nei nuovi episodi di Another Love (Bambaska Biri), la nuova serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. I protagonisti sono due attori già noti al pubblico italiano: si tratta di Hande Erçel di Love Is in the Air e Burak Deniz di Interrupted – L'amore incompiuto.
Leyla e Dogan portano Ekrem in ospedale. Lei è sconvolta dalla scena a cui ha assistito ed è pronta a far luce sulla verità. Suo padre, infatti, è intenzionato a confessare tutto ciò che tiene nascosto da troppo tempo, ma la moglie Sahinde glielo impedisce.
Yasemin accetta di incontrare Murat, ma la loro serata non va come sperato e il ragazzo decide di concludere la serata prima del previsto. Kenan rivela a Leyla di essere innamorato di lei e tra i due scatta un bacio.
Kenan va a cena a casa di Leyla e viene accolto calorosamente da tutta la famiglia che lo ringrazia per aver salvato Ekrem. Durante la serata, Ekrem riceve una telefonata di Necati che gli dice che i due uomini catturati da sua figlia Leyla potrebbero parlare e quindi lo ricatta.
Nevin decide di raccontare a Kenan tutta la verità per convincerlo a farsi curare. Tuttavia, dopo aver finito il suo discorso, Kenan le rivela di essere in realtà Dogan.
Idris prova a contattare Dogan, ma Kenan risponde al cellulare ancora scioccato dalla sua conversazione con Leyla. Necati si reca a casa di Ekrem per informarlo che sua figlia sta indagando su di loro ed Ekrem gli risponde che è deciso a uccidere il "Giocattolaio".
