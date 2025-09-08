Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
08 settembre 2025

La forza di una donna, le trame della settimana dal 15 al 21 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 15 al 21 settembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 15 al 21 settembre

Feyyaz Duman (Arif) e Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2
Feyyaz Duman (Arif) e Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nisan e Doruk sono molto ansiosi per l'assenza di Bahar e finiscono per litigare, mentre Yusuf è sempre più frustrato. Arif riesce a calmare i bambini al suo ritorno dall’ospedale.

Sarp scopre che Bahar e i figli sono vivi e, sconvolto, aggredisce Suat, ma viene convinto da Enver a non avvicinarsi ai piccoli. Enver, Hatice e Yeliz elaborano un piano per proteggere Nisan e Doruk.

Bahar viene assistita in ospedale da Ceyda, mentre Arif la supporta e le chiede di sposarlo. La donna ha però un malore, mettendo tutti in apprensione.

Sarp ha un confronto profondo con Enver e Ceyda, comprendendo finalmente l'importanza di Bahar per chi la conosce. Nel frattempo, Yesim scopre che Nezir non è in coma e viene rapita, finendo sotto il suo controllo.

Sirin accetta di donare il midollo a Bahar in cambio di qualcosa da Sarp. Nonostante le difficoltà, la relazione tra Arif e Bahar si consolida, anche se i figli non ne sono ancora a conoscenza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

