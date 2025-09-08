Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 15 al 21 settembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 15 al 21 settembre

Feyyaz Duman (Arif) e Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nisan e Doruk sono molto ansiosi per l'assenza di Bahar e finiscono per litigare, mentre Yusuf è sempre più frustrato. Arif riesce a calmare i bambini al suo ritorno dall’ospedale.

Sarp scopre che Bahar e i figli sono vivi e, sconvolto, aggredisce Suat, ma viene convinto da Enver a non avvicinarsi ai piccoli. Enver, Hatice e Yeliz elaborano un piano per proteggere Nisan e Doruk.

Bahar viene assistita in ospedale da Ceyda, mentre Arif la supporta e le chiede di sposarlo. La donna ha però un malore, mettendo tutti in apprensione.

Sarp ha un confronto profondo con Enver e Ceyda, comprendendo finalmente l'importanza di Bahar per chi la conosce. Nel frattempo, Yesim scopre che Nezir non è in coma e viene rapita, finendo sotto il suo controllo.

Sirin accetta di donare il midollo a Bahar in cambio di qualcosa da Sarp. Nonostante le difficoltà, la relazione tra Arif e Bahar si consolida, anche se i figli non ne sono ancora a conoscenza.

