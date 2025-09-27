Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 22 al 27 settembre su Canale 5, Sarp rivede Bahar in ospedale e, tornando a casa, crede che Piril e i figli siano stati rapiti.

Piril rivela a Hatice ed Enver che Sirin ha avuto una relazione sia con suo marito Sarp che con suo padre Suat. Dopo la sconvolgente rivelazione di Piril, Enver decide di cacciare di casa Sirin.

Bahar torna a casa dall'ospedale e riabbraccia la sua famiglia.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

