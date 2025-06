Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 16 al 20 giugno su Canale 5, Hatice regala a Bahar uno scaldabagno, permettendo così a lei e ai bambini di avere acqua calda in casa. Bahar, stremata per via dei due lavori, sviene in sartoria. Nisan legge un articolo sul padre dove viene definito molestatore e ne resta turbata. Dopo aver ricevuto un biglietto di sfratto, Bahar va parlare con Arif. I figli di Bahar si ammalano e la donna chiede aiuto a Enver che, a sua volta, chiede una mano ad Hatice. La donna, dopo un iniziale rifiuto, accetta. L'avvicinamento dei nonni ai nipoti viene scoperto da Sirin che impazzisce dalla rabbia.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

