A Dentro la notizia, Valeria Bartolucci commenta il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini. Le sue parole arrivano dopo la testimonianza di Giorgia Sapone, nipote della vittima, che in aula avrebbe fornito un alibi per lo zio Loris e la madre Manuela.

Bartolucci si sofferma sull’ipotesi di un possibile confronto diretto con Manuela Bianchi e Louis Dassilva, unico imputato. "Dovessi esserci io lì a fare un confronto con Bianchi, finirebbe sicuramente in rissa", afferma.

La donna mette in discussione la coerenza delle ricostruzioni fornite: "Qui assistiamo a cambi di versione continui", dice, aggiungendo: "Assistiamo a persone che hanno mangiato assieme per loro stessa missione e la stessa sera non sono neanche in grado di dire dove hanno seguito l'adunanza". Sottolinea quindi le incongruenze sui dispositivi utilizzati: "Ognuno c'ha un ricordo diverso, uno il computer, uno il tablet, uno il cellulare per poi scoprire che il tablet non era manco a casa".