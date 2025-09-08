Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
08 settembre 2025

La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama dell'8 settembre

la-forza-di-una-donna.jpg
Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) e Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Dopo l'operazione, Enver chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice non sa che il lavoro si svolge all'insaputa della proprietaria.

Nel frattempo, Alp vuole andare all'ospedale per parlare con Enver. Nel parcheggio dell'ospedale sarà riconosciuto da Doruk.

Intanto Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp, e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il saluto discreto a Giorgio Armani

fashion

Il saluto discreto a Giorgio Armani

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

Forbidden Fruit 2, il riassunto dell''8 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto dell''8 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda l'8 settembre su Canale 5

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda l'8 settembre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity