La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre in streaming
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La forza di una donna: la trama dell'8 settembre
Dopo l'operazione, Enver chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice non sa che il lavoro si svolge all'insaputa della proprietaria.
Nel frattempo, Alp vuole andare all'ospedale per parlare con Enver. Nel parcheggio dell'ospedale sarà riconosciuto da Doruk.
Intanto Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp, e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
fashion
I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari
I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5