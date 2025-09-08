Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama dell'8 settembre

Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) e Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Dopo l'operazione, Enver chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice non sa che il lavoro si svolge all'insaputa della proprietaria.

Nel frattempo, Alp vuole andare all'ospedale per parlare con Enver. Nel parcheggio dell'ospedale sarà riconosciuto da Doruk.

Intanto Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp, e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

