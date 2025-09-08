Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 9 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

Alihan scopre che Emir e Lila si frequentano e va su tutte le furie, decidendo di licenziare l’amico e impedire a Lila di avvicinarsi a lui.

Lila cerca conforto da Zeynep, che la rassicura promettendole di provare a far ragionare Alihan.

