Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 9 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre
Alihan scopre che Emir e Lila si frequentano e va su tutte le furie, decidendo di licenziare l’amico e impedire a Lila di avvicinarsi a lui.
Lila cerca conforto da Zeynep, che la rassicura promettendole di provare a far ragionare Alihan.
Leggi anche
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
ENTERTAINMENT
Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena
Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena